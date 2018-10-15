На границе Израиля и Сирии открылся погранпереход "Кунейтра"

15 октября 2018 16:29 (UTC+04:00)

Единственный официальный пункт пересечения границы Израиля и Сирии "Кунейтра" открыт после перерыва в несколько лет, передает в понедельник РИА Новости.

На пропускном пункте с сирийской стороны прошла торжественная церемония его открытия. В мероприятии приняли участие официальные лица, российские и сирийские военные, представители ООН, а также медики Красного креста и Полумесяца, которые развернули здесь пункт оказания медпомощи.

На сирийской стороне был поднят флаг Сирии. Церемония завершилась проездом автомобилей ООН через нейтральную зону в сторону Израиля.

Условия для открытия КПП появились с восстановлением контроля правительственных войск над южными районами Сирии и возвращением миротворцев ООН на линию разъединения с Израилем.

Раньше пропускной пункт обслуживал в основном друзов, чья община после арабо-израильских войн оказалась по разные стороны границы.

Израильские военные сообщили, что открыли погранпереход после 4-летнего перерыва.

"Можно уже сказать, что переход открылся, но пока только для представителей ООН", — сказал сотрудник армейской пресс-службы.

На первом этапе пользоваться КПП будут только "голубые каски" ООН.

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