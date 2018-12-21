Израильские метеорологи остались без радара

Радар для мониторинга движения облаков, принадлежащий государственной метеорологической службе Израиля, окончательно вышел из строя после двадцати лет работы, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Как сообщает The Marker, покупка нового радара – процесс, который растянется не менее, чем на полтора года из-за необходимости проведения тендера.

Опция временного использования радара, принадлежащего управлению водных ресурсов, была отклонена, поскольку требует внесения серьезных изменений в работу этого радара.

В результате до покупки нового радара израильские метеорологи будут вынуждены полагаться на находящиеся в открытом доступе данные радаров в Аммане или в Эр-Рияде.

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