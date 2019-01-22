Израильский танк обстрелял пост палестинских боевиков

22 января 2019 18:08 (UTC+04:00)

Израильский танк атаковал пост палестинских боевиков на границе сектора Газа в ответ на обстрел из анклава, сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Несколько выстрелов было произведено по военнослужащим Армии обороны Израиля рядом с забором безопасности ... В ответ танк атаковал военный пост ХАМАС в северной части сектора Газа", - сказано в пресс-релизе.

В армии говорят, что к ним не поступало информации о наличии потерь с израильской стороны. О результатах ответного огня также не сообщается.

На исламистское движение ХАМАС израильтяне традиционно возлагают ответственность за все агрессивные действия с территории подконтрольного ему анклава.

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