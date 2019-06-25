Нетанияху и Болтон осмотрели окрестности Иерусалима

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и советник Президента США по национальной безопасности Джон Болтон осмотрели с борта вертолета район Иерусалима, забор безопасности и Иорданскую долину, где посетили смотровые площадки Гивонит и Каср-эль-Яхуд, передает Trend со ссылкой на Mignews.com

Командующий Центральным военным округом генерал-майор Надав Падан и другие военачальники доложили премьер-министру и советнику Президента США об обстановке в сфере безопасности.

Стоя на смотровой площадке Гивонит в Иорданской долине, премьер-министр Нетаниягу обсудил с советником по национальной безопасности Болтоном важность этого региона для безопасности Израиля.

Затем премьер-министр Нетаниягу и советник по национальной безопасности США Болтон заслушали доклад заместителя координатора действий правительства на территориях бригадного генерала запаса Гая Гольдштейна о программе экологического развития "Земли монастырей" и проекте по разминированию области и развитию туризма.

В поездке также приняли участие глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат, посол США в Израиле Дэвид Фридман и посол Израиля в США Рон Дермер.

Премьер-министр Нетаниягу:

"Я очень рад принимать советника Президента США по национальной безопасности Джона Болтона и посла США в Израиле Дэвида Фридмана, которые присоединились ко мне в поездке по Иорданской долине.

Как видите, Джон, Иорданская долина – это стратегическое место, ее лощина и холмы вокруг – это необходимый минимум для защиты нашего государства. Наше присутствие здесь гарантирует стабильность и безопасность всему региону.

Тем, кто утверждает, что для достижения мира Израиль должен покинуть Иорданскую долину, я скажу: это не приведет к миру, это принесет войну и террор. Мы уже испытали это, и не хотим, чтобы это повторилось.

В любом потенциальном мирном соглашении наша позиция заключается в том, что присутствие Израиля здесь должно сохраниться для безопасности Израиля и для всеобщей безопасности.

Мы выслушаем американское предложение честно и открыто. Не могу понять, как палестинцы отвергли план, даже не выслушав его содержание. Таким путем прогресса не достичь.

Мы считаем, что мир связан с безопасностью и зависит от нее. Наше присутствие здесь гарантирует безопасность, а вслед за ней гарантирует мир".

Советник по национальной безопасности США Болтон:

"Скажу одно: без безопасности нет мира, нет долгосрочного мира. Я думаю, что это очень плохо, премьер-министр, что большинство американцев не может побывать в местах, подобных этому, увидеть ландшафт и понять его важность, понять, как география влияет на позицию Израиля в области безопасности, и почему Израиль занимает именно такую позицию.

Могу заверить вас, что Президент Трамп будет серьезно принимать во внимание опасения, которые вы так четко озвучивали на протяжении многих лет, по мере продвижения переговоров".

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