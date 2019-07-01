Атаку на окрестности Дамаска совершили ВВС Израиля

1 июля 2019 03:22 (UTC+04:00)

Сирийский военный источник сообщил РИА Новости, что атаку на окрестности Дамаска и Хомс совершили израильские ВВС, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее государственное телевидение Сирии сообщило об отражении воздушной атаки на окрестности Дамаска и город Хомс. По его данным, сбиты не менее трех ракет. Как сообщал корреспондент РИА Новости в сирийской столице, в небе над Дамаском были слышны взрывы.

"ПВО Сирии отразила атаку ракетами, запущенными израильскими военными самолетами из воздушного пространства Ливана в направлении наших военных позиций в Хомсе и окрестностях Дамаска", - сказал источник.

Источник в международном аэропорту Бейрута также сообщил РИА Новости, что атаку совершили израильские самолеты из ливанского воздушного пространства.

"Согласно нашим наблюдениям, перед нанесением ударов по Сирии в воздушное пространство вторглись десять и более самолетов израильских ВВС", - сказал собеседник агентства.
Группа военных самолетов продолжает совершать маневры над городом Кисервен на севере Ливана.

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