Amazon вышел на израильский рынок

22 августа 2019 10:02 (UTC+04:00)

Крупнейший мировой ритейлер Amazon официально выходит на израильский рынок, сообщает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Об этом компания сообщила на своем официальном сайте 21 августа. До этого Amazon поработал над созданием версии своего сайта на иврите.

"Участвуйте в программе Local Delivery, чтобы расширить свой бизнес и увеличить продажи без дополнительных комиссий продавца. Местная доставка позволяет вам выполнять заказы для клиентов в Израиле, используя запасы, хранящиеся в стране", – сказано в сообщении Amazon.

Кроме того, онлайн-ритейлер предлагает зарубежным продавцам представление своих товаров в Израиле с использованием инструментов продаж Amazon, а также организацию международных перевозок через транспортную компанию по их выбору.

Компания предлагает израильским продавцам гаджеты и мобильные телефоны, ПК, электронику, детские товары, одежду и оперативную доставку. В настоящее время во всем мире насчитывается 300 миллионов ее активных клиентов. На них можно выходить через Amazon Global Selling.

В электронном письме, отправленном продавцам, ритейлер сообщает, что услуга "скоро будет доступна на Amazon.com". Точная дата не была указана.

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