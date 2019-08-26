Только 61% израильтян планируют голосовать

Новый опрос от Israel Hayom и i24news дал примерную информацию о явке на предстоящих выборах в сентябре, сообщает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Результат показал, что только 61% потенциальных избирателей планируют голосовать на всеобщих выборах в следующем месяце. Хотя опрос может быть обескураживающим, это является улучшением по сравнению с 57%, которые были получены в аналогичном опросе, проведенном до предыдущих выборов.

Опрос проводился Институтом "Маагар Мочот" под руководством профессора Ицхака Каца и включал 611 участников, репрезентативный размер выборки с погрешностью 4%.

Журналисты Israel Hayom обратились к различным политическим партиям, чтобы услышать их планы по увеличению количества избирателей в следующем избирательном цикле.

Среди опрошенных самые высокие показатели голосования наблюдаются в светских общинах и общинах харедим (оба - 70%), причем самые низкие показатели голосования затрагивают арабскую общину (37%). Религиозные националисты и консервативные евреи получили 53% и 64% голосов соответственно.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.