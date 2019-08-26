Только 61% израильтян планируют голосовать

26 августа 2019 09:17 (UTC+04:00)

Новый опрос от Israel Hayom и i24news дал примерную информацию о явке на предстоящих выборах в сентябре, сообщает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Результат показал, что только 61% потенциальных избирателей планируют голосовать на всеобщих выборах в следующем месяце. Хотя опрос может быть обескураживающим, это является улучшением по сравнению с 57%, которые были получены в аналогичном опросе, проведенном до предыдущих выборов.

Опрос проводился Институтом "Маагар Мочот" под руководством профессора Ицхака Каца и включал 611 участников, репрезентативный размер выборки с погрешностью 4%.

Журналисты Israel Hayom обратились к различным политическим партиям, чтобы услышать их планы по увеличению количества избирателей в следующем избирательном цикле.

Среди опрошенных самые высокие показатели голосования наблюдаются в светских общинах и общинах харедим (оба - 70%), причем самые низкие показатели голосования затрагивают арабскую общину (37%). Религиозные националисты и консервативные евреи получили 53% и 64% голосов соответственно.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВВС Израиля ответили на ракетный обстрел с территории сектора Газа
Израиль 05:34
Три ракеты запущены из сектора Газа по Израилю
Израиль 25 августа 22:49
Израильские самолеты вторглись в воздушное пространство Ливана
Израиль 25 августа 12:09
Снизился совокупный капитал израильских компаний в Турции
Бизнес 24 августа 12:49
На Израиль надвигается сильная жара
Израиль 24 августа 09:38
Более 120 палестинцев пострадали в стычках на границе Газы
В мире 23 августа 23:57
Лента новостей
У берегов Индонезии пропало грузовое судно, на борту которого 25 человек
Другие страны 10:09
Инвесторы сохраняют интерес к облигациям на Бакинской фондовой бирже
Финансы 10:07
Рост объемов денежной базы в Казахстане превысил 10%
Финансы 10:04
Экспорт туруслуг Узбекистана составил почти $600 млн
Туризм 09:56
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Экономика 09:50
Официальный курс маната к мировым валютам на 26 августа
Экономика 09:46
Индия подтвердила, что ведет переговоры с Россией о производстве ракетных двигателей
Другие страны 09:39
В Азербайджане начинается прием заявлений в подготовительные группы
Общество 09:34
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:26