77% случаев инсульта в Израиле можно предотвратить

Национальный Центр контроля над болезнями сообщает о том, что в прошлом году 19 тысяч израильтян перенесли инсульт, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

65% из них перенесли ишемический инсульт, 28% – миниинсульты, а остальные – геморрагический инсульт.

Вместе с увеличением продолжительности жизни населения растет и количество случаев инсульта. Вместе с тем, в докладе Центра сообщается, что в 77% случаев инсульт возможно предотвратить.

Исследователи внимательно изучили выборку – истории болезней с 584 случаями инсульта в 2014-2015 годах, и сравнили полученные данные с идентичной выборкой (возраст, пол и происхождение) среди лиц, не перенесших инсульт.

Средний возраст, в котором случается инсульт – 69,5 лет. Исследование было сосредоточено на пяти основных факторах риска, наличие которых может повлечь инсульт: курение, диабет, высокое кровяное давление, высокое содержание жиров в крови (холестерин), ожирение.

Было просчитано комбинированное воздействие всех этих факторов на вероятность инсульта – и каждого фактора по отдельности. 77% случаев инсульта в Израиле связаны с факторами, которые можно предотвратить.

Было установлено, что у людей, перенесших инсульт, случаи высокого давления регистрируются в 3,5 раза чаще, чем в среднем среди населения.

Доктор Инбар Цукер, директор Центра, говорит: “Важно понять, что во многих случаях инсульт можно предотвратить. Нужно информировать об этом и людей, и систему. Необходимо выделить ресурсы на комплекс превентивных мероприятий”.

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