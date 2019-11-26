Умер советский историк, писатель и диссидент Михаил Хейфец

26 ноября 2019 03:45 (UTC+04:00)

Советский диссидент, историк, писатель и журналист Михаил Хейфец скончался в Иерусалиме в возрасте 85 лет, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам дочери, Хейфец страдал хроническими заболеваниями сердца и почек.

Хейфец родился в 1934 году в Ленинграде, окончил Педагогический институт имени Герцена. В 1974 году сотрудники КГБ изъяли у него написанное им предисловие к собранию стихотворений Иосифа Бродского, который собирались выпускать "самиздатом".

Хейфец был приговорён к четырем годам колонии и еще двум годам поселения. В 1980 году, отбыв наказание, он уехал в Израиль, где продолжил выпускать книги, а также работал в газетах.

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