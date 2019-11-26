В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы

В Израиле турист из Цфата, занимающийся сноркелингом в Средиземном море, пережил нападение акулы, отделавшись только потерей ласты. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Israel Hayom.

Горячая вода, хлещущая из промышленной установки на побережье израильского города Хадера, ежегодно привлекает стаи акул.

"Я нырял возле электростанции, где и встретился с хищниками, — рассказывает Ханан Шауль. – Во время морской прогулки я дрейфовал примерно в 90 метрах от моих друзей и в 270 метрах от пляжа. Когда начал плыть к берегу, то почувствовал, что акула схватила меня за ласты и стала бить меня по ноге".

По его словам, удары были очень сильными, но в итоге хищница оторвала ласту и уплыла.

"После этого инцидента я стараюсь соблюдать правила безопасности: оставаться вместе с партнерами по дайвингу, избегать мутной воды, — добавил Шауль. — Все могло закончиться гораздо хуже".

Еще в минувшие выходные Управление природных ресурсов и парков Израиля выпустило предупреждение о том, что не стоит нырять рядом с акулами, которые приплывают с декабря по апрель в окрестности электростанции города Хадера.

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