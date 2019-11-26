В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы

26 ноября 2019 06:23 (UTC+04:00)

В Израиле турист из Цфата, занимающийся сноркелингом в Средиземном море, пережил нападение акулы, отделавшись только потерей ласты. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Israel Hayom.

Горячая вода, хлещущая из промышленной установки на побережье израильского города Хадера, ежегодно привлекает стаи акул.

"Я нырял возле электростанции, где и встретился с хищниками, — рассказывает Ханан Шауль. – Во время морской прогулки я дрейфовал примерно в 90 метрах от моих друзей и в 270 метрах от пляжа. Когда начал плыть к берегу, то почувствовал, что акула схватила меня за ласты и стала бить меня по ноге".

По его словам, удары были очень сильными, но в итоге хищница оторвала ласту и уплыла.
"После этого инцидента я стараюсь соблюдать правила безопасности: оставаться вместе с партнерами по дайвингу, избегать мутной воды, — добавил Шауль. — Все могло закончиться гораздо хуже".

Еще в минувшие выходные Управление природных ресурсов и парков Израиля выпустило предупреждение о том, что не стоит нырять рядом с акулами, которые приплывают с декабря по апрель в окрестности электростанции города Хадера.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Умер советский историк, писатель и диссидент Михаил Хейфец
Израиль 03:45
Депутат от израильского "Ликуда" призвал провести праймериз в партии
Израиль 24 ноября 17:55
Нетаньяху готов принять решение суда в расследовании дела против себя
Израиль 22 ноября 21:32
Израильский инвестор реализует сельхозпроекты в Казахстане
Бизнес 22 ноября 14:04
Нетаньяху назвал обвинения против себя "попыткой переворота на основе ложных утверждений"
Израиль 22 ноября 00:25
Советник правительства Израиля озвучил обвинения против Нетаньяху
Израиль 21 ноября 23:30
Лента новостей
В WhatsApp появится новая функция
США 07:01
Верховный суд США удовлетворил просьбу Трампа о доступе к его налоговым декларациям
США 06:47
Конституционный суд Перу освободил до суда экс-кандидата в президенты
Другие страны 06:15
США и Болгария намерены углублять сотрудничество в энергетике
США 05:57
В Голливуде убили грабителя, вооруженного мачете
США 05:41
Власти США запросили информацию о компаниях, связанных с адвокатом Трампа
США 05:25
В Мексике освободили похищенных туриста из Франции и местного актера
Другие страны 05:17
Проникшую на территорию поместья Трампа китаянку приговорили к восьми месяцам заключения
США 04:59
В Британии задержали подозреваемого по делу о гибели 39 вьетнамцев
Европа 04:36