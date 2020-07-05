Израильская ПВО перехватила выпущенную из сектора Газа ракету

Израильская система противовоздушной обороны перехватила в воскресенье выпущенную из сектора Газа по Израилю ракету. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передаетTrend со ссылкой на ТАСС.

"После срабатывания сирен воздушной тревоги в районах у границы с Газой сообщаем, что ракета была запущена по израильской территории из сектора Газа. Она была перехвачена системой ПВО Армии обороны Израиля", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по израильской территории, в результате чего сирены ПВО сработали первый раз за вечер, указали в армейской пресс-службе. По информации радио KAN, сообщений о пострадавших и ущербе после этого обстрела не поступало.

В предыдущие разы палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по Израилю 26 июня и по одной ракете 15 июня, 6 мая и 27 марта. В ответ армия Израиля наносила удары по военным объектам ХАМАС. 23 и 24 февраля по Израилю из Газы было выпущено более 80 ракет. Тогда в ответ израильские ВВС поразили военные цели группировки "Исламский джихад" к югу от Дамаска в Сирии, а также десятки объектов радикалов по всему сектору Газа.