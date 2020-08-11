Уникальному человеку и выдающемуся журналисту Савелию Абрамовичу Перецу исполнилось 90 лет

За без малого век жизни, подаренный судьбой, Савелий Абрамович помог советами, делами, творчеством и талантом сотням людей. Его исключительная способность дружить, помноженная на острый ум, блестящую память , тонкий юмор и потрясающую работоспособность, открывали перед ним все двери и как магнитом притягивали и притягивают всё новых и новых друзей и почитателей. Те, кто принял участие в мероприятии АзИз в формате ZOOM, посвященном памяти писателя-фантаста Евгения Войскунского, могли воочию убедиться в удивительном таланте Саввы Переца говорить лаконично и просто и вместе с тем ярко и рельефно. С Войскунским они были близкими друзьями. Вообще, в гостеприимной квартире семьи Перец в центре Баку собирались за столом представители интеллектуальной элиты Азербайджана, знаменитые актёры, писатели, музыканты, художники, режиссеры и другие творческие личности, приезжавшие в столицу Азербайджана. Многие из них, случайно оказавшись в гостях Эллы и Саввы Перец, становились их друзьями на всю жизнь. Савелий Абрамович хранит интересные воспоминания о своих встречах с Перецем Маркишем, Василием Аксёновым, Александром Галичем, Евгением Примаковым и со множеством других вошедших в историю людей. Причём, о каждом из них он делится нестандартными наблюдениями.

Савва Перец бакинец от рождения. Свою судьбу он на долгие годы связал с Азербайджаном. После окончания Бакинского Государственного Университета он работал в журнале "Литературный Азербайджан", со временем стал заведующим отделом и членом редколлегии газеты "Бакинский Рабочий", а на пике карьеры занял пост главного редактора и заместителя генерального директора "Азеринформа" (Азербайджанского филиала ТАСС).Он автор нескольких книг и прекрасных стихов. Творческая деятельность Савелия Абрамовича была по-достоинству оценена: он удостоен звания Заслуженного Журналиста Азербайджана, стал обладателем премии "Золотое Перо" Союза Журналистов СССР.



В Израиле, куда семья Перецев репатриировалась в 1990 году, Савелий Абрамович сразу же приступил к работе по профессии, став журналистом газеты "Наша Страна", а затем заместителем главного редактора журнала "Круг". Прекрасно освоив иврит и опровергая все стереотипы о дискриминации по возрасту, Савва Перец был принят на работу в престижную израильскую структуру, где до выхода на пенсию ( по собственному желанию -отпускать его не торопились) трудился на благо двух стран, с которыми связал свою судьбу.



Юбилей Савелия Абрамовича, по причинам пандемии, к сожалению, не был отмечен с тем размахом, какого он заслуживает. Не смогли, к сожалению, прилететь из Нью-Йорка поздравить папу и деда любимая дочка Лена, преуспевающий логопед, с супругом Марком и двое внуков, один из которых студент, а другой начал блестящую карьеру в престижной и знаменитой на весь мир финансовой фирме . Но рядом, как всегда уже более полувека, опора и любящая супруга Элла и замечательная семья сына – талантливого доктора Шимона Переца: супруга Элла и трое их сыновей, каждый из которых по-своему подтверждает генетическую уникальность, полученную в наследие от деда.



История нашей Ассоциации тоже не мыслима без Савелия Переца. Савелий Абрамович являлся членом организационного комитета по подготовке Учредительного Съезда Международной Ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" и председателем избирательной комиссии Съезда.



От имени всех выходцев из Азербайджана, проживающих в Израиле, от имени Ассоциации "АзИз" и друзей, проживающих в Израиле и за рубежом, поздравляем дорогого аксакала, мудрого и доброго человека Савелия Абрамовича Переца с юбилеем и желаем ему , по-традиции до 120-ти в добром здравии!



В Израиле, куда семья Перецев репатриировалась в 1990 году, Савелий Абрамович сразу же приступил к работе по профессии, став журналистом газеты "Наша Страна", а затем заместителем главного редактора журнала "Круг". Прекрасно освоив иврит и опровергая все стереотипы о дискриминации по возрасту, Савва Перец был принят на работу в престижную израильскую структуру, где до выхода на пенсию ( по собственному желанию -отпускать его не торопились) трудился на благо двух стран, с которыми связал свою судьбу.



Юбилей Савелия Абрамовича, по причинам пандемии, к сожалению, не был отмечен с тем размахом, какого он заслуживает. Не смогли, к сожалению, прилететь из Нью-Йорка поздравить папу и деда любимая дочка Лена, преуспевающий логопед, с супругом Марком и двое внуков, один из которых студент, а другой начал блестящую карьеру в престижной и знаменитой на весь мир финансовой фирме . Но рядом, как всегда уже более полувека, опора и любящая супруга Элла и замечательная семья сына – талантливого доктора Шимона Переца: супруга Элла и трое их сыновей, каждый из которых по-своему подтверждает генетическую уникальность, полученную в наследие от деда.



История нашей Ассоциации тоже не мыслима без Савелия Переца. Савелий Абрамович являлся членом организационного комитета по подготовке Учредительного Съезда Международной Ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" и председателем избирательной комиссии Съезда.



От имени всех выходцев из Азербайджана, проживающих в Израиле, от имени Ассоциации "АзИз" и друзей, проживающих в Израиле и за рубежом, поздравляем дорогого аксакала, мудрого и доброго человека Савелия Абрамовича Переца с юбилеем и желаем ему , по-традиции до 120-ти в добром здравии!