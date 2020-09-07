Главы крупнейших израильских банков вылетят в ОАЭ

На текущей неделе в Объединенные Арабские Эмираты вылетят две израильские бизнес-делегации, организуемые руководствами двух крупнейших израильских банков – "Апоалим" и "Леуми", передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Цель делегаций – подписание соглашений о сотрудничестве с банками в ОАЭ в рамках протокола о намерениях, подписанного ранее между двумя государствами. Также запланированы встречи с руководством финансовых регуляторов страны.

В делегациях также примут участие израильские бизнесмены из числа клиентов банков, действующие в сферах хайтека, медицины, туризма, сельского хозяйства, транспорта, высшего образования.

Как сообщает портал Ynet, участники делегаций намерены вести переговоры не только с бизнесами в ОАЭ, но и с представителями Бахрейна и Омана, с которыми у Израиля на текущий момент нет официальных дипломатических отношений.