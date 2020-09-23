Самолет "Исраэйр" пролетел над Саудовской Аравией

Самолет авиакомпании "Исраэйр" впервые пересек воздушное пространство Саудовской Аравии. Как сообщает Ynet, на борту направляющегося в Бахрейн самолета находится израильская делегация, которой предстоит вести переговоры о полетах в Манаму, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В начале сентября Саудовская Аравия сообщила, что откроет свое небо для всех рейсов, направляющихся или вылетающих из Объединенных Арабских Эмиратов. Это означало, что воздушным пространством королевства смогут пользоваться и израильские самолеты.

9 сентября советник президента США Джаред Кушнер на телефонном брифинге для прессы разъяснил, Саудовская Аравия и Бахрейн открыли свое небо для всех израильских самолетов, а не только для тех, которые следуют в ОАЭ или вылетающих из этой страны.

Но еще в конце августа специальное разрешение было выдано самолету авиакомпании "Эль-Аль", который доставил в Абу-Даби израильскую правительственную делегацию, прибывшую в Эмираты на переговоры о нормализации.