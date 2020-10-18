Нетаньяху назвал подписание серии соглашений с Бахрейном "гигантским шагом к миру"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал подписание в воскресенье соглашений с Бахрейном, в том числе об установлении дипломатических отношений, как "гигантский шаг к миру", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее заявление глава кабмина сделал в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Бахрейна Абделем Латифом бен Рашедом аз-Заяни и находящимся в Манаме главой Минфина США Стивеном Мнучиным, сообщила канцелярия премьера.

"Премьер-министр Нетаньяху сегодня (воскресенье, 18 октября 2020 года) провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Бахрейна и министром финансов США перед подписанием в Бахрейне семи меморандумов о взаимопонимании между Израилем и Бахрейном. Премьер-министр Нетаньяху приветствовал подписание документов и сказал, что это гигантский шаг к миру. Премьер-министр также приветствовал первый авиарейс из Израиля в Бахрейн, который был осуществлен сегодня, и сказал, что это также крупное достижение на пути к миру", - говорится в сообщении.

Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения. Соответствующее соглашение было подписано в воскресенье в Манаме в ходе визита высокопоставленной израильской делегации, сообщил глава МИД королевства Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни. В общей сложности в Манаме было подписано семь меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве в различных областях, в том числе в сфере финансов, экономики, сельского хозяйства.

По информации газеты The Times of Israel, подписи на документах поставили глава МИД Бахрейна и генеральный директор внешнеполитического ведомства еврейского государства Алон Ушпиз.

"Совместное коммюнике по установлению дипломатических, мирных и дружественных отношений" не является договором о мире, а представляет собой "рамочное соглашение", но с его подписанием Израиль и Бахрейн формально установили дипломатические отношения, поясняет издание со ссылкой на близкий к переговорам израильский источник.

Делегация Израиля под руководством председателя Совета национальной безопасности еврейского государства Меира Бен-Шаббата в сопровождении американских представителей во главе с министром финансов США вылетела ранее в воскресенье первым в истории авиарейсом израильской флагманской авиакомпании El Al из Тель-Авива в Манаму, которому был присвоен номер 973 по бахрейнскому телефонному коду. Самолет в пути пролетел над Саудовской Аравией, отмечает газета "Едиот ахронот".

Соглашение о нормализации отношений

15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Нетаньяху назвал тогда примирение еврейского государства с этими двумя арабскими странами "поворотным моментом в истории", который "в результате поможет раз и навсегда положить конец арабо-израильскому конфликту". Кнессет (парламент Израиля) утвердил мирное соглашение с ОАЭ в ходе специальной сессии 15 октября, теперь документ должен быть ратифицирован правительством еврейского государства. The Times of Israel отмечает, что для ратификации коммюнике о дипотношениях с Бахрейном, скорее всего, не потребуется утверждение в израильском парламенте, но генпрокурор Авихай Мандельблит может настоять на его ратификации кабмином.