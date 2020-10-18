Нетаньяху назвал подписание серии соглашений с Бахрейном "гигантским шагом к миру"

Израиль 18 октября 2020 23:45 (UTC+04:00)
Нетаньяху назвал подписание серии соглашений с Бахрейном "гигантским шагом к миру"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал подписание в воскресенье соглашений с Бахрейном, в том числе об установлении дипломатических отношений, как "гигантский шаг к миру", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее заявление глава кабмина сделал в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Бахрейна Абделем Латифом бен Рашедом аз-Заяни и находящимся в Манаме главой Минфина США Стивеном Мнучиным, сообщила канцелярия премьера.

"Премьер-министр Нетаньяху сегодня (воскресенье, 18 октября 2020 года) провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Бахрейна и министром финансов США перед подписанием в Бахрейне семи меморандумов о взаимопонимании между Израилем и Бахрейном. Премьер-министр Нетаньяху приветствовал подписание документов и сказал, что это гигантский шаг к миру. Премьер-министр также приветствовал первый авиарейс из Израиля в Бахрейн, который был осуществлен сегодня, и сказал, что это также крупное достижение на пути к миру", - говорится в сообщении.

Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения. Соответствующее соглашение было подписано в воскресенье в Манаме в ходе визита высокопоставленной израильской делегации, сообщил глава МИД королевства Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни. В общей сложности в Манаме было подписано семь меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве в различных областях, в том числе в сфере финансов, экономики, сельского хозяйства.

По информации газеты The Times of Israel, подписи на документах поставили глава МИД Бахрейна и генеральный директор внешнеполитического ведомства еврейского государства Алон Ушпиз.

"Совместное коммюнике по установлению дипломатических, мирных и дружественных отношений" не является договором о мире, а представляет собой "рамочное соглашение", но с его подписанием Израиль и Бахрейн формально установили дипломатические отношения, поясняет издание со ссылкой на близкий к переговорам израильский источник.

Делегация Израиля под руководством председателя Совета национальной безопасности еврейского государства Меира Бен-Шаббата в сопровождении американских представителей во главе с министром финансов США вылетела ранее в воскресенье первым в истории авиарейсом израильской флагманской авиакомпании El Al из Тель-Авива в Манаму, которому был присвоен номер 973 по бахрейнскому телефонному коду. Самолет в пути пролетел над Саудовской Аравией, отмечает газета "Едиот ахронот".

Соглашение о нормализации отношений
15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Нетаньяху назвал тогда примирение еврейского государства с этими двумя арабскими странами "поворотным моментом в истории", который "в результате поможет раз и навсегда положить конец арабо-израильскому конфликту". Кнессет (парламент Израиля) утвердил мирное соглашение с ОАЭ в ходе специальной сессии 15 октября, теперь документ должен быть ратифицирован правительством еврейского государства. The Times of Israel отмечает, что для ратификации коммюнике о дипотношениях с Бахрейном, скорее всего, не потребуется утверждение в израильском парламенте, но генпрокурор Авихай Мандельблит может настоять на его ратификации кабмином.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Нетаньяху назвал подписание серии соглашений с Бахрейном &quot;гигантским шагом к миру&quot;
Нетаньяху назвал подписание серии соглашений с Бахрейном "гигантским шагом к миру"
Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения
Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения
Авигдор Либерман: Убийство мирных жителей в Гяндже является преступлением против человечества
Авигдор Либерман: Убийство мирных жителей в Гяндже является преступлением против человечества
Loading Bars
Лента новостей
Нетаньяху назвал подписание серии соглашений с Бахрейном "гигантским шагом к миру" Израиль 18 октября 23:45
Повторный тест на коронавирус президента Германии показал отрицательный результат Европа 18 октября 23:28
Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения Арабские страны 18 октября 23:09
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 304 тысячи Турция 18 октября 22:51
Сопредседатели и члены Международного центра Низами направили письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 18 октября 22:23
ЕС по-прежнему готов поддержать стороны и ОБСЕ в долгосрочном решении карабахского конфликта Нагорно-карабахский конфликт 18 октября 21:49
Tesla отменила политику 7-дневного безусловного возврата Бизнес 18 октября 21:46
«Тоттенхэм» забил самый быстрый гол сезона АПЛ Спорт 18 октября 21:17
Врачи рассказали о новых осложнениях после COVID-19 В мире 18 октября 21:17
В Латвии чтут память мирных жителей Гянджи, ставших жертвами армянской агрессии (ВИДЕО/ФОТО) Социум 18 октября 20:58
Пора объявлять капитуляцию в Армении Нагорно-карабахский конфликт 18 октября 20:47
Генсек ООН осудил нападение на Гянджу Нагорно-карабахский конфликт 18 октября 20:40
ЦИК Кыргызстана предложил провести повторные парламентские выборы 20 декабря Кыргызстан 18 октября 20:36
Послание азербайджанского ребенка армянским детоубийцам (ВИДЕО) Социум 18 октября 20:22
Общее число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 530 тыс. Иран 18 октября 20:16
В центре освобожденного от оккупации города Физули поднят Азербайджанский флаг (ВИДЕО) Политика 18 октября 19:33
Компания SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink В мире 18 октября 19:26
Захвачена военная техника и боеприпасы ВС Армении - Минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 18 октября 18:41
Реджеп Тайип Эрдоган: Во второй раз нарушив гуманитарный режим прекращения огня, Армения совершила нападение на Азербайджан Политика 18 октября 18:35
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата и офицера (ФОТО) Политика 18 октября 18:22
Пленные армянские военнослужащие выразили благодарность за отношение к ним в Азербайджане Политика 18 октября 18:20
Поэтесса из Великобритании обратилась к миру: Фашистский режим Армении легко предаст вас (ВИДЕО) Социум 18 октября 18:14
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем независимости Политика 18 октября 18:10
81 пациент с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии - Минздрав Казахстана Казахстан 18 октября 18:04
Минобороны Азербайджана: Батальон 527-го полка ВС Армении отказывается от участия в боях Политика 18 октября 17:49
Авигдор Либерман: Убийство мирных жителей в Гяндже является преступлением против человечества Политика 18 октября 17:49
ANAMA: Территория в Хызы расчищается от обломков выпущенной армянами ракеты С-300 Политика 18 октября 17:35
ANAMA: Обнаружено около 200 неразорвавшихся снарядов и боеприпасов Происшествия 18 октября 17:35
Госкомиссия: Информация об обнаружении захваченного в 1992 году азербайджанского военнослужащего не соответствует действительности Политика 18 октября 17:35
Президент Ильхам Алиев: ВС Азербайджана подняли над древним Худаферинским мостом азербайджанский флаг (ВИДЕО) Политика 18 октября 16:56
Азербайджан в одностороннем порядке готов передать тела погибших армянских военнослужащих Политика 18 октября 16:41
Председатель Великого национального собрания Турции прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО) Политика 18 октября 16:39
Азербайджанцы Грузии провели акцию протеста (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 18 октября 16:38
Азербайджанский флаг взвился в Худаферине (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 18 октября 16:32
Ракета, выпущенная Арменией, нейтрализована в Хызы Политика 18 октября 16:32
Что почувствовал бы палач Давид Тоноян, если его жена и дети погибли бы под ракетными ударами, как это произошло в Гяндже (ФОТО) Социум 18 октября 16:06
Пираты в Гвинейском заливе атаковали еще один танкер Другие страны 18 октября 16:01
Власти Армении - это фашистская клика, которая отдает бесчеловечные приказы - народный артист Теймур Геокчаев Социум 18 октября 15:31
В Азербайджане выявлено еще 647 случаев заражения коронавирусом, 134 человека вылечились Общество 18 октября 15:18
Уничтожен еще один тактический БПЛА Армении Политика 18 октября 14:52
Поисково-спасательные работы в Гяндже завершены - МЧС Происшествия 18 октября 14:50
Омбудсмен Азербайджана распространила обращение в связи с армянским обстрелом кладбища в Тертере Политика 18 октября 14:43
В Грузии выявлено 1192 новых случая коронавируса, 233 пациента выздоровели Грузия 18 октября 14:41
Кыргызские интернет-порталы: Ракетный обстрел Арменией Гянджи - военное преступление Политика 18 октября 14:39
50 политпартий Азербайджана направили обращение международным организациям в связи с терактом в Гяндже Политика 18 октября 14:32
245 граждан Казахстана без справок ПЦР отправили на карантин Казахстан 18 октября 14:31
Азербайджанский солдат захватил позиции армянского спецназа (ВИДЕО) Политика 18 октября 14:20
Реконструирована автодорога в три прифронтовых села Агдама (ФОТО) Экономика 18 октября 14:18
ВС Армении выпустили два снаряда по школе в Тертере Политика 18 октября 14:05
В результате армянской провокации нанесен крупный ущерб предпринимателям Физулинского и Бейлаганского районов (ФОТО) Экономика 18 октября 13:57
ВС Армении обстреливают Агдамский район Политика 18 октября 13:54
Сбит очередной штурмовик Су-25 вооруженных сил Армении - Минобороны Азербайджана Политика 18 октября 13:36
Уничтожен командир полка ВС Армении Политика 18 октября 13:15
Азербайджан привержен режиму гуманитарного прекращения огня, но оставляет за собой право принять ответные меры - МИД Политика 18 октября 13:05
Премьер-министр Пакистана выразил поддержку позиции Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского конфликта Нагорно-карабахский конфликт 18 октября 12:54
Армения использовала истребители для бомбардировки позиций ВС Азербайджана - Хикмет Гаджиев Политика 18 октября 12:53
Захвачена воинская часть ВС Армении (ВИДЕО) Политика 18 октября 12:39
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да будет вечной независимость Азербайджана! (ФОТО) Политика 18 октября 12:36
Завтра в Азербайджане ожидается до 28 градусов тепла Общество 18 октября 12:32
Преступные намерения страны-агрессора Армении провалились - Муса Гасымлы Политика 18 октября 12:15
Армения признала, что за последний день было убито 40 армянских оккупантов Нагорно-карабахский конфликт 18 октября 12:15
Минобороны Турции подготовило видеоклип в поддержку Азербайджана (ВИДЕО) Политика 18 октября 11:41
Ученые выявили заболевание, увеличивающее риск смерти после заражения коронавирусом В мире 18 октября 11:32
Сахиба Гафарова: Мы продолжаем надеяться, что международное сообщество не останется безучастным к террору против азербайджанского народа Политика 18 октября 11:24
МИД Казахстана поздравил Азербайджан с Днем Независимости Политика 18 октября 11:12
Армения нарушила режим прекращения огня на госгранице с Азербайджаном Нагорно-карабахский конфликт 18 октября 11:05
Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан по случаю Дня Независимости Политика 18 октября 10:53
Армения предприняла попытки атаки в направлениях Агдере, Физули, Гадрут и Джебраил Политика 18 октября 10:41
Хикмет Гаджиев дал интервью телеканалу "Аль-Джазира" в связи с ракетным обстрелом Гянджи Политика 18 октября 10:41
Азербайджан загнал Армению и ее союзников в тупик – Взгляд из Ливана Нагорно-карабахский конфликт 18 октября 10:34
Генерал Юджел Карауз: Позорно побежденная на поле боя Армения атакует мирных жителей Азербайджана Политика 18 октября 10:17
Казахстан и Турция договорились о производстве ветпрепаратов и вакцин Бизнес 18 октября 09:59
Среди гражданского населения продолжается агитационная работа (ФОТО/ВИДЕО) Общество 18 октября 09:31
При обстреле Агдама пострадал один человек - Генпрокуратура Политика 18 октября 09:27
Площадь крупнейшего в истории штата Колорадо пожара превысила 800 кв. км США 18 октября 09:21
Азербайджанцы Германии провели акцию в знак протеста против очередного ракетного обстрела Гянджи (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 18 октября 09:20
В Швеции осудили армянский терроризм (ФОТО) Политика 18 октября 09:10
Установлен фактор, вдвое увеличивающий вероятность смерти от COVID-19 В мире 18 октября 08:53
Азербайджанские войска контролируют оперативную обстановку на всем фронте - минобороны Политика 18 октября 08:45
Тони Блэра обвинили в нарушении карантина Европа 18 октября 08:28
Трамп ошибочно назвал президента Франции Макрона премьер-министром США 18 октября 08:19
Пять человек пострадали при взрыве в торговом центре в Вирджинии США 18 октября 08:06
Более ста человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 18 октября 07:50
Второй раунд переговоров между Ираном и Украиной состоится в понедельник в Тегеране Политика 18 октября 07:40
Гахария: Мы должны носить маски в ходе выборной кампании Грузия 18 октября 07:30
Трамп заявил, что после создания нового оружия США будут выстраивать мир с позиции силы США 18 октября 07:24
При стрельбе в Аризоне пострадали семь человек США 18 октября 07:01
Армения не соблюдает новый режим прекращения огня - минобороны Нагорно-карабахский конфликт 18 октября 06:58
Трамп назвал "ужасной и нечестной" модератора его предстоящих дебатов с Байденом США 18 октября 06:34
Топ-менеджер Oracle во время переговоров по TikTok выделил $250 тыс. на поддержку сенатора США 18 октября 06:15
UFC нацелился на проведение боя Нурмагомедова и Гейджи со зрителями Спорт 18 октября 05:53
В Китае впервые обнаружили живой коронавирус на замороженных продуктах Другие страны 18 октября 05:37
В Чехии поставлен суточный рекорд по числу заражений COVID-19 Европа 18 октября 05:19
Netflix назвал самый популярный дебютный сериал 2020 года В мире 18 октября 04:55
SpaceX запустит новую партию интернет-спутников Starlink В мире 18 октября 04:32
Трамп считает, что в случае избрания Байдена создание вакцины в США замедлится США 18 октября 04:11
Британские предприятия обратились к Джонсону с призывом заключить торговую сделку с ЕС Европа 18 октября 03:50
В Боливии пройдут выборы президента Другие страны 18 октября 03:31
Во Франции за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек Европа 18 октября 03:09
Глава NASA уверен, что шансы обнаружить на Марсе следы жизни растут В мире 18 октября 02:44
Все новости