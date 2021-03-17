Глава МИД Израиля обсудит в Москве взаимное признание сертификатов вакцинации

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази сообщил, что в ходе своего визита в Москву обсудит с российской стороной взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас собираемся обсудить с нашими друзьями то, что мы называем зелеными паспортами - сертификаты вакцинации, - сказал он в среду в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману. - Мы можем согласовать с министерствами здравоохранения обеих стран критерии [признания вакцинации]: скажем, если вы вакцинированы и я вакцинирован, обе страны это признают. Мы позволим вам приехать в нашу страну и свободно передвигаться, не соблюдая карантин. Для нас важно определить, как будет работать взаимное признание сертификатов вакцинации".

Министр добавил, что Израиль также обсуждает взаимное признание сертификатов о вакцинации с рядом европейских стран и государств Персидского залива.