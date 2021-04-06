Израильский сектор кибербезопасности мобилизовал 1,5 млрд долларов инвестиций за три месяца

В первом квартале 2021 года был установлен рекорд по объему инвестиций, привлеченных в израильский сектор кибербезопасности, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В рамках 17 разных сделок в компании сектора кибербезопасности были инвестированы 1,5 миллиарда долларов, что является вторым показателем в мире после США.

Отметим, что 2020 год тоже был рекордным для израильского сектора кибербезопасности, мобилизовавшего 2,9 миллиарда долларов за год.

В Израиле на текущий момент базируются 11 стартап-компаний сектора с капитализацией больше миллиарда шекелей каждая. В США таких фирм-"единорогов" только восемь, еще по одной – в Китае, Ирландии и Швейцарии.