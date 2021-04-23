В мае в Израиле начнет работать сервис Apple Pay

В первую неделю мая в Израиле будет запущен сервис Apple Pay, позволяющий обладателям техники компании Apple расплачиваться, поднеся к кассовому аппарату свои iPhone, iPad или часы, Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации "Калькалист", необходимая инфраструктура в Израиле была готова к запуску сервиса уже несколько месяцев назад. Задержка с запуском Apple Pay, по мнению издания, была связана с действовавшими карантинными ограничениями и необходимостью убедиться в том, что достаточное количество предприятий и магазинов поддерживают сервис.

"Калькалист" напоминает, что iOS является закрытой операционной системой, поэтому обладатели техники яблочной компании не могут использовать различные цифровые кошельки, для них единственным способом расплачиваться с помощью телефона является фирменный сервис Apple Pay. Компании, заинтересованные в том, чтобы их клиенты могли платить с помощью айфонов, должны были заключить соглашение с Apple. В прошлом году израильские банки и кредитные компании подписали такое соглашение с Apple, согласно которому будут отчислять компании проценты с транзакций. Предполагается, что комиссия составит 0,05% от размера сделки.