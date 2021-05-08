Пляжи Израиля закрывают из-за наплыва отдыхающих

В Израиле 8 мая пляжи "Мифрац Амнон" и "Цеэлон" на озере Кинерет были закрыты из-за большого количества посетителей. Граждан просят отправляться на другие пляжи, передает Trend со ссылкой на detaly.co.il.

Объединение городов Кинерета сообщило, что на их пляжах сегодня отдыхают 16 тысяч человек, а в общей сложности вокруг озера разместились 40 тысяч человек.

Ранее Управление природы и парков сообщило о большом скоплении туристов в национальных парках "Хоф Пальмахим" и "Хоф Бейт-Янай". Граждан просят туда не приезжать.

Тем временем из моря возле Кораллового пляжа в Эйлате вытащили 60-летнего ныряльщика. Он был без сознания. В тяжелом состоянии его доставили в городскую больницу "Йосефталь" и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.