Израиль наносит ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа

Самолеты израильской армии продолжают запускать ракеты сразу по нескольким городам сектора Газа. Об этом сообщила во вторник палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, ракетным ударам в настоящий момент подвергаются такие города в прибрежном анклаве, как Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис. Не менее трех ракет разорвалось в городе Джебалия на севере сектора. Целью израильских военных, как отмечает радиостанция, в основном становятся административные здания населенных пунктов.

Как сообщала ранее Saut Al-Aqsa со ссылкой на Минздрав прибрежного анклава, всего в результате обстрелов сектора Газа израильской армией в понедельник вечером погиб 21 человек, в том числе девять детей, 70 человек получили ранения.