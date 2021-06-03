Лидер оппозиции сообщил президенту Израиля об успехе в создании коалиции

Лидер партии "Еш атид" Яир Лапид проинформировал президента Израиля Реувена Ривлина о том, что ему удалось сформировать коалицию для создания кабмина по итогам выборов 23 марта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает государственное израильское радио Kan.

"Лапид проинформировал Ривлина о том, что ему удалось сформировать кабмин. Он передал сообщение 2 июня в 23:22 по телефону и электронной почте", - подтвердила в среду канцелярия Ривлина. "Лапид поговорил с президентом по телефону и сообщил ему, что в правительство войдут партии "Йеш атид", "Кахоль-Лаван", "Ямина", "Авода", "Наш дом - Израиль", "Новая надежда", "Мерец" и "Раам". Лидер "Ямина" Нафтали Беннет станет премьер-министром, а Лапид будет альтернативным премьер-министром. Примерно через два года произойдет ротация, после которой Лапид станет премьер-министром, а Беннет станет альтернативным премьер-министром", - добавили в канцелярии.

Предыдущее правительство Израиля было сформировано 17 мая 2020 года по итогам состоявшихся 2 марта того же года парламентских выборов. Кнессет 23-го созыва был автоматически распущен 23 декабря 2020 года из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны, а досрочные парламентские выборы были назначены на 23 марта 2021 года. Нетаньяху остается главой переходного правительства до приведения к присяге нового кабинета, он непрерывно находится у власти в Израиле с 2009 года.

5 мая Ривлин поручил сформировать правительственную коалицию по итогам выборов 23 марта Лапиду после того, как с этой задачей за отведенные ему 28 дней не справился Нетаньяху, которому первому было предоставлено право на попытку, так как его партия "Ликуд" набрала больше всех мест в Кнессете по итогам подсчета голосов. Лапиду на попытку создания кабмина было отведено 28 дней. Если кабмин так и не будет утвержден, Кнессет 24-го созыва будет автоматически распущен, а через 90 дней будут назначены перевыборы, которые станут в Израиле уже пятыми выборами за два с половиной года.