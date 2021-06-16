Коронавирус в Израиле: За сутки выявлено 29 заразившихся

Утром в среду, 16 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 839730 (+29 за сутки) заразившихся.

При этом в настоящий момент заражены 241 (+20) человек.

6428 (0) заболевших COVID-19 умерли.

833061 (+9) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 27949 тестов.

51 заболевших в больницах, 1 – в специально оборудованных помещениях гостиниц, остальные болеют в домашних условиях. Состояние 25 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 19 из них в критическом состоянии, 18 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,05. (Отметим, что при незначительном числе выявляемых зараженных этот параметр становится несущественным.)

Все населенные пункты имеют статус "зеленых".