Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро выросли

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 14 сентября, валютные торги завершились повышением курса американского доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара вырос на 0,156% и составил 3,211 шекеля за $1. Курс евро возрос на 0,403% и составил 3,791 шекеля за €1.