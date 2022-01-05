Google купил израильский стартап за полмиллиарда долларов
Корпорация Google объявила о покупке израильской стартап-компании Siemplify, специализирующейся в сфере кибербезопасности, за 500 миллионов долларов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Siemplify разрабатывает системы автоматизации и координации процессов защиты от хакерских атак и реакции на них. За шесть лет своего существования компания мобилизовала у инвесторов 58 миллионов долларов.
Стартап будет интегрирован в израильское подразделение Google, занимающееся облачными технологиями.
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