В одной из синагог в Техасе неизвестный удерживает заложников

Американские СМИ сообщают о неизвестном, удерживающем заложников в одной из синагог в штате Техас. На месте находятся крупные силы полиции, передает Trend со ссылкой на Newsru.co.il.

Согласно имеющейся на данный момент информации, инцидент произошел в городе Коливил. В реформистской синагоге "Бейт Исраэль" проходила церемония бар-мицвы. Неизвестный вошел в задние и захватил в заложники раввина и нескольких молившихся на месте.

Информация уточняется.