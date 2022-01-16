В одной из синагог в Техасе неизвестный удерживает заложников
Американские СМИ сообщают о неизвестном, удерживающем заложников в одной из синагог в штате Техас. На месте находятся крупные силы полиции, передает Trend со ссылкой на Newsru.co.il.
Согласно имеющейся на данный момент информации, инцидент произошел в городе Коливил. В реформистской синагоге "Бейт Исраэль" проходила церемония бар-мицвы. Неизвестный вошел в задние и захватил в заложники раввина и нескольких молившихся на месте.
Информация уточняется.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО)
Потенциал морской ветроэнергетики Азербайджана в 20 раз больше установленной мощности электростанций – замминистра
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с исполнительным директором Американского еврейского комитета (ФОТО)
В Азербайджане ведутся работы по восстановлению междугородних пассажироперевозок автотранспортом - министерство (ФОТО)
Каспийское море обладает огромным потенциалом ветровой энергии - замминистра энергетики Азербайджана (ВИДЕО)