Вице-президент ОАЭ обсудил с президентом Израиля перспективы двустороннего сотрудничества

Вице-президент ОАЭ, премьер-министр страны, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум провел на полях проходящей в Дубае всемирной выставки "Экспо-2020" встречу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Об этом в понедельник сообщило Информационное агентство ОАЭ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, стороны обсудили "перспективы экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, а также [пути] повышения уровня научно-технического и иного взаимодействия". По словам Аль Мактума, участие Израиля в "Экспо-2020" открывает возможности для налаживания партнерских отношений в ряде областей, отмечает агентство.

Во время встречи, указывает ВАМ, также затрагивались "события на региональной и международной аренах, вопросы, представляющие взаимный интерес", а также международные усилия по ускорению темпов восстановления глобальной экономики в условиях пандемии.

Как информировала его канцелярия, Герцог отправился в ОАЭ 30 января по приглашению наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Это первый в истории официальный визит президента еврейского государства в эту страну.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку назвали на Западе "Авраамовыми соглашениями". Затем о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.