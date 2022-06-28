Израильский Кнессет одобрил в первом чтении законопроект о самороспуске

Депутаты израильского Кнессета (парламента) в ночь на вторник одобрили в первом чтении законопроект о самороспуске законодательного собрания. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, парламентарии смогли рассмотреть законопроект в первом чтении лишь глубокой ночью, документ получил поддержку 53 депутатов 120-местного Кнессета, против голосов подано не было. По сведениям газеты, уже в среду должны состояться второе и третье чтения, по итогам которых пройдет окончательное голосование и законопроект о самороспуске Кнессета вступит в силу.

Голосованию в первом чтении предшествовали затянувшиеся на весь понедельник переговоры правящей коалиции и оппозиции по поводу параметров предстоящего роспуска парламента и сроков проведения новых выборов, пишет Yedioth Ahronoth. Стороны предварительно согласовали дату возможного проведения досрочного голосования - выборы пройдут 25 октября или 1 ноября, отмечает газета.

Кроме того, депутаты договорились, что законопроект, согласно которому находящийся под судом политик не мог бы формировать правительство, нынешний созыв Кнессета обсуждать не будет. Таким образом, лидер оппозиции, глава партии "Ликуд" и бывший премьер Биньямин Нетаньяху, который сейчас находится под следствием по обвинениям в коррупции, в случае победы своей политсилы на новых выборах сможет вновь возглавить правительство, указывает Yedioth Ahronoth.

20 июня премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и глава МИД страны Яир Лапид договорились о роспуске Кнессета и о передаче полномочий главы кабмина руководителю внешнеполитического ведомства в рамках коалиционного соглашения до следующих выборов. 22 июня парламент проголосовал в предварительном чтении за законопроект о самороспуске.

Коалиция во главе с партиями "Ямина" Беннета и "Еш атид" Лапида сформировала кабинет министров по итогам парламентских выборов 23 марта 2021 года, после чего 13 июня того же года Беннет сменил лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху на посту премьера, который тот бессменно занимал с 2009 года.