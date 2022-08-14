Неизвестные обстреляли автобус около Стены Плача в Иерусалиме

Неизвестные обстреляли автобус около Стены Плача в районе старого города Иерусалима, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

По информации СМИ, двое нападавших дождались прибытия автобуса и открыли огонь, пока пассажиры садились. Водитель заявил, что хотел уехать, однако не мог этого сделать, так как пассажиры помогали сесть в автобус женщине в инвалидной коляске.

В результате произошедшего 7 человек пострадали, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Все раненые были доставлены в больницы Иерусалима.