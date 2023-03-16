Израиль одобрил экспортные лицензии на системы противодействия беспилотникам для Украины

Израиль одобрил экспортные лицензии на возможную продажу Украине систем противодействия беспилотникам, сообщает Axios со ссылкой на осведомленных израильских и украинских чиновников, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Согласно их данным, израильские министры обороны Йоав Галлант и иностранных дел Эли Коэн одобрили экспортные лицензии в середине февраля.

Уточняется, что одобрение получили две израильские компаний - Elbit и Rafael, которые разрабатывают системы противодействия беспилотникам.

Коэн уведомил об этом президента Украины Владимира Зеленского во время поездки в Киев 15 февраля.