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Израиль одобрил экспортные лицензии на системы противодействия беспилотникам для Украины

Израиль Материалы 16 марта 2023 05:38 (UTC +04:00)
Израиль одобрил экспортные лицензии на системы противодействия беспилотникам для Украины

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Израиль одобрил экспортные лицензии на возможную продажу Украине систем противодействия беспилотникам, сообщает Axios со ссылкой на осведомленных израильских и украинских чиновников, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Согласно их данным, израильские министры обороны Йоав Галлант и иностранных дел Эли Коэн одобрили экспортные лицензии в середине февраля.

Уточняется, что одобрение получили две израильские компаний - Elbit и Rafael, которые разрабатывают системы противодействия беспилотникам.

Коэн уведомил об этом президента Украины Владимира Зеленского во время поездки в Киев 15 февраля.

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