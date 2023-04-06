На севере Израиля у границы с Ливаном сработал сигнал тревоги

Сигналы тревоги прозвучали в четверг в двух населенных пунктах на севере Израиля, расположенных недалеко от границы с Ливаном. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Получено сообщение о срабатывании сирен в поселке Шломи и мошаве (сельскохозяйственная община) Бецет. Подробности последуют", - говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе сообщили, что Израиль подвергся ракетному обстрелу с ливанской территории, израильские силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили одну ракету.

"Одна ракета была запущена из Ливана по израильской территории и была успешно перехвачена силами ПВО Армии обороны Израиля", - говорится в сообщении.