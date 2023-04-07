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Нетаньяху распорядился мобилизовать все резервные роты военной полиции после теракта

Израиль Материалы 7 апреля 2023 23:58 (UTC +04:00)
Нетаньяху распорядился мобилизовать все резервные роты военной полиции после теракта

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился после теракта в Тель-Авиве в пятницу мобилизовать все резервные роты военной полиции и дополнительные армейские силы. Об этом сообщила канцелярия премьера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр проинформирован о теракте в Тель-Авиве. Глава правительства отдал распоряжение полиции Израиля мобилизовать все резервные роты МАГАВ (военная полиция), Армии обороны Израиля - мобилизовать дополнительные силы", - говорится в заявлении.

Нетаньяху также призвал граждан следовать указаниям служб безопасности.

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