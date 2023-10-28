ХАМАС должен сдаться и освободить всех заложников - посол Израиля в Азербайджане

БАКУ/Trend/ – ХАМАС должен сдаться и освободить всех заложников.

Как сообщает в субботу Trend, об этом в своем аккаунте социальной сети "Х" написал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"У ХАМАС две цели. Первая цель - убить всех евреев и израильтян, а вторая - выжить любой ценой.

Цель Израиля - убедиться, что ни один израильский ребенок не будет бояться, что террорист убьет его.

Может ли война остановиться сейчас? Да. ХАМАС должен сдаться и освободить всех заложников. Если они этого не сделают, мы не отступим, пока не одержим полную победу", - говорится в публикации.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.