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Израиль обнародовал дату начала освобождения заложников из сектора Газа

Израиль Материалы 23 ноября 2023 04:50 (UTC +04:00)
Израиль обнародовал дату начала освобождения заложников из сектора Газа

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Процесс освобождения части заложников, удерживаемых в секторе Газа, начнется не позднее 24 ноября.

Как передает Trend, об этом сказал глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

Он отметил, что контакты относительно освобождения заложников продолжаются.

"Освобождение [заложников] начнется в соответствии с предварительной договоренностью между сторонами и не позднее пятницы", - сказал Ханегби.

Ранее правительство Израиля одобрило план по возвращению не менее 50 заложников из сектора Газа в течение четырех дней, в течение которых в анклаве было объявлено прекращение огня.

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