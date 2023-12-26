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Премьер-министр Израиля назвал три условия для мира в секторе Газа

Израиль Материалы 26 декабря 2023 06:38 (UTC +04:00)
Премьер-министр Израиля назвал три условия для мира в секторе Газа

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три условия для прекращения конфликта в секторе Газа. Это уничтожение ХАМАС, разоружение анклава и дерадикализация общества.

Как передает Trend, Нетаньяху отметил, что это три предварительных условия для мира между Израилем и его палестинскими соседями в секторе Газа.

По его словам, США, Великобритания, Франция, Германия и другие страны поддерживают намерение Израиля уничтожить движение ХАМАС.

"Для достижения этой цели необходимо ликвидировать военный потенциал ХАМАС и положить конец его политическому доминированию над сектором Газа", - подчеркнул премьер-министр.

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