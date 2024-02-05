В секторе Газа уничтожено 75 процентов батальонов ХАМАС - Нетаньяху

БАКУ /Trend/ - Армия обороны Израиля разгромила 75 процентов батальонов ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Trend, об этом сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он отметил, что израильская армия уничтожила 18 из 24 батальонов ХАМАС, активно разрушает систему подземных тоннелей и находится на пути к полной победе. Нетаньяху назвал полную победу единственным вариантом для Израиля, поскольку, если эта цель не будет достигнута, атаки ХАМАС продолжатся.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.