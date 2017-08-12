В Пакистане прогремел взрыв, погибли десять человек, 14 получили ранения

12 августа 2017 21:47 (UTC+04:00)

Взрыв произошел в субботу вечером в пакистанском городе Кветта в провинции Белуджистан, десять человек погибли, 14 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на газету Dawn.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы. Пострадавшие доставлены в больницу. По словам представителя полиции Абдула Раззака Шима (Abdul Razzak Cheema), шесть раненых находятся в критическом состоянии.

Причина взрыв пока неизвестна. По данным очевидцев, взрыв произошел около транспортного средства сил безопасности.

Azernews Newspaper
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