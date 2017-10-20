Эрдоган отклонил просьбу главы Курдской автономии Ирака о встрече

20 октября 2017 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отклонил просьбу главы Курдской автономии Ирака Масуда Барзани о встрече, пишут в пятницу турецкие СМИ, ссылаясь на дипломатические источники.

Сообщается, что Барзани попросил провести встречу с Эрдогана после проведения референдума о независимости в Курдской автономии Ирака.

Отметим, что 25 сентября этого года Курдская автономия Ирака провела так называемый "референдум о независимости", не признанный международным сообществом.

В ночь на минувший понедельник премьер-министр Ирака и главнокомандующий Хейдар аль-Абади приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в провинции Киркук.

Ранее власти Курдской автономии Ирака заявили о наступлении правительственных сил Ирака в Киркуке.

16 октября Киркук полностью перешел под контроль ВС Ирака.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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