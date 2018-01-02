Экс-президент Афганистана поддержал Трампа по вопросу Пакистана

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай выступил в поддержку заявления президента США Дональда Трампа по Пакистану и призвал оказать давление на пакистанских военных с целью обеспечения мира в регионе, передает РИА Новости.



Ранее Трамп написал в Twitter, что США направляли финансовую помощь Пакистану, но Исламабад не помогал в борьбе с терроризмом и укрывал боевиков из Афганистана, "больше этого не будет".

"Твит президента Трампа по поводу двойственной позиции Пакистана на протяжении последних 15 лет является подтверждением того, что война с террором заключается не в бомбежке афганских деревень и домов, а должна вестись в убежищах за пределами Афганистана", - написал Карзай в Twitter.

"Я приветствую ясность в сегодняшних высказываниях Трампа и предлагаю совместной коалиции США и региона оказать давление на вооруженные силы Пакистана, чтобы обеспечить мир не только в Афганистане, но и всем регионе", - отметил экс-президент Афганистана.

Ранее Трамп заявлял, что Пакистан может "многое потерять", если не будет бороться с террористами, которые находят убежище на его территории.

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