В Пакистане при взрыве газа в больнице погибли шесть человек

2 января 2018 05:12 (UTC+04:00)

Шесть человек, включая двух детей, погибли и более 10 пострадали в результате взрыва газового баллона на территории больницы в Пакистане, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

По данным телеканала, инцидент произошел в понедельник вечером в городе Атток в провинции Пенджаб.

Как сообщили местные власти, люди погибли при частичном обрушении здания больницы, вызванного взрывом газа. По данным спасательных служб, под завалами все еще находятся люди.

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