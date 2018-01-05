Почти 20 человек погибли в результате столкновения поезда с грузовиком в ЮАР

По меньшей мере 18 человек погибли в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на переправе в Южно-Африканской Республике (ЮАР), передает RT со ссылкой на BBC.
Отмечается, что ещё 268 человек пострадали в ходе инцидента.
По данным телекомпании, столкновение произошло возле города Крунстад. Грузовик не остановился на переправе, что и привело к трагедии. В момент аварии в поезде находилось около 700 человек.
Уточняется, что водитель грузовика смог выбраться из автомобиля и даже попытался убежать с места происшествия, но был задержан полицией.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.