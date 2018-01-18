В Бразилии грабители потребовали выдать им биткоины в пункте обмена валюты

18 января 2018 06:26 (UTC+04:00)

Неизвестные, ограбившие обменный пункт в Бразилии, потребовали у его служащих самую популярную цифровую валюту биткоин.

Как передает РИА Новости со ссылкой на канал Globo, ограбление произошло в Рио-де-Жанейро. Добычей бандитов стали порядка 100 тысяч реалов (около 31 тысячи долларов). Они связали хозяина обменника и его братьев, опустошили сейф, а затем потребовали от владельцев отдать им биткоины. Обменный пункт действительно недавно начал операции с этой криптовалютой.

Грабители проверили мобильный кошелек, привязанный к телефону владельца, однако биткоины были им переведены в другое место. В итоге преступники скрылись с добычей в виде наличных денег, ценных вещей и мобильных телефонов.

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