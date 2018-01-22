Эмма Уотсон, Том Круз и Джонни Депп вошли в число номинантов на "Золотую малину"

22 января 2018 06:09 (UTC+04:00)

Номинанты на премию "Золотая малина" за 2017 год объявлены в воскресенье в США. В число претендентов на эту награду за самые сомнительные достижения в кинематографе вошли Том Круз, Джонни Депп, Джейми Дорнан и Эмма Уотсон, передает ТАСС.

В категории "худший фильм" представлены картины "Эмоджи фильм" (The Emoji Movie), "Трансформеры: Последний рыцарь" (Transformers: The Last Knight), "На пятьдесят оттенков темнее" (Fifty Shades Darker), "Мумия" (The Mummy) и "Спасатели Малибу" (Baywatch).

В номинацию "худший актер" включены Том Круз за роль в фильме "Мумия", Джейми Дорнан ("На пятьдесят оттенков темнее"), Марк Уолберг за роли в картинах "Здравствуй, папа, Новый год! 2" (Daddy's Home 2) и "Трансформеры: Последний рыцарь". Кроме того, худшими актерами могут быть признаны Джонни Депп за роль в ленте "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) и Зак Эфрон ("Спасатели Малибу").

На звание худшей исполнительницы главной роли претендует актер Тайлер Перри, который ради съемок в фильме "Хэллоуин Мэдеи 2" (Tyler Perry's Boo 2! A Madea Halloween) переоделся в женское платье. Его конкурентками стали Дакота Джонсон ("На пятьдесят оттенков темнее"), Кэтрин Хайгл ("Наваждение", Unforgettable), Эмма Уотсон ("Сфера", The Circle) и Дженнифер Лоуренс ("Мама!").

Победители будут объявлены 3 марта, за день до вручения премии "Оскар" Американской академии киноискусств.

Премию "Золотая малина" учредили в 1980 году, номинантов выбирает одноименный фонд, в который входят около 700 человек из США и других 19 стран. На эту премию могут быть выдвинуты фильмы, вышедшие на экраны США и Канады в течение года. Наградой отмечаются худшие и сомнительные работы в кино. Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую краской золотистого цвета, ее стоимость не превышает $5.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Баку - за день до премьеры: Том Круз против дочери фараона (ФОТО)
Интересное 8 июня 2017 16:40
CinemaPlus: Лучше кино в Dolby Atmos , чем просто кино!
Интересное 18 мая 2017 12:06
Эксклюзив для бакинских фанатов IMAX: Капитан Джек Воробей встретится с ними раньше всех
Интересное 16 мая 2017 16:50
Супруга Джонни Деппа, обвинявшая его в избиении, отозвала судебный иск
Интересное 17 августа 2016 10:24
Новые подробности в деле о разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд
Звёздный мир 10 августа 2016 09:41
Отложено слушание по делу в отношении Джонни Деппа о семейном насилии
Звёздный мир 17 июня 2016 13:55
Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в нарушении запрета на приближение к ней
Звёздный мир 14 июня 2016 12:26
Самые неожиданные звездные разводы (ФОТО)
Звёздный мир 27 мая 2016 13:12
Супруга Джонни Деппа подала на развод
Звёздный мир 26 мая 2016 03:31
Супруга Джонни Деппа избежала 10 лет тюрьмы за провоз собак в Австралию
Звёздный мир 18 апреля 2016 09:46
Джонни Депп и Сандра Буллок признаны главными любимцами фанатов (ФОТО)
Звёздный мир 7 января 2016 10:13
Рейтинг самых упоминаемых иностранных звезд (ФОТО)
Звёздный мир 30 декабря 2015 12:23
Рейтинг самых переоцененных актеров Голливуда (ФОТО)
Звёздный мир 23 декабря 2015 16:48
Суд над женой Джонни Деппа пройдет в апреле 2016 года
Культура 15 декабря 2015 13:51
В Австралии прошло судебное заседание по делу Джонни Деппа
Интересное 2 ноября 2015 13:40
Ведьмы живут среди нас
Интересное 28 октября 2015 15:10
Том Круз приступил к съемкам нового фильма
Звёздный мир 21 октября 2015 12:26
Два человека погибли на съемках фильма с Томом Крузом
Интересное 12 сентября 2015 11:00