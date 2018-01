Эмма Уотсон, Том Круз и Джонни Депп вошли в число номинантов на "Золотую малину"

Номинанты на премию "Золотая малина" за 2017 год объявлены в воскресенье в США. В число претендентов на эту награду за самые сомнительные достижения в кинематографе вошли Том Круз, Джонни Депп, Джейми Дорнан и Эмма Уотсон, передает ТАСС.

В категории "худший фильм" представлены картины "Эмоджи фильм" (The Emoji Movie), "Трансформеры: Последний рыцарь" (Transformers: The Last Knight), "На пятьдесят оттенков темнее" (Fifty Shades Darker), "Мумия" (The Mummy) и "Спасатели Малибу" (Baywatch).

В номинацию "худший актер" включены Том Круз за роль в фильме "Мумия", Джейми Дорнан ("На пятьдесят оттенков темнее"), Марк Уолберг за роли в картинах "Здравствуй, папа, Новый год! 2" (Daddy's Home 2) и "Трансформеры: Последний рыцарь". Кроме того, худшими актерами могут быть признаны Джонни Депп за роль в ленте "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) и Зак Эфрон ("Спасатели Малибу").

На звание худшей исполнительницы главной роли претендует актер Тайлер Перри, который ради съемок в фильме "Хэллоуин Мэдеи 2" (Tyler Perry's Boo 2! A Madea Halloween) переоделся в женское платье. Его конкурентками стали Дакота Джонсон ("На пятьдесят оттенков темнее"), Кэтрин Хайгл ("Наваждение", Unforgettable), Эмма Уотсон ("Сфера", The Circle) и Дженнифер Лоуренс ("Мама!").

Победители будут объявлены 3 марта, за день до вручения премии "Оскар" Американской академии киноискусств.

Премию "Золотая малина" учредили в 1980 году, номинантов выбирает одноименный фонд, в который входят около 700 человек из США и других 19 стран. На эту премию могут быть выдвинуты фильмы, вышедшие на экраны США и Канады в течение года. Наградой отмечаются худшие и сомнительные работы в кино. Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую краской золотистого цвета, ее стоимость не превышает $5.

