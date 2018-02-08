В Корее кафе проигнорировали запрет на еду из собачатины на время ОИ-2018

8 февраля 2018 19:56 (UTC+04:00)

Практически все рестораны в Пхенчхане, где в пятницу пройдет церемония открытия Олимпийских игр - 2018, проигнорировали просьбу местных властей не подавать блюда из собачьего мяса, передает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Местные власти обратились к 12 ресторанам, специализирующимся на блюдах из собак, с требованием прекратить подавать еду на время Игр. Однако к просьбе прислушались лишь два из них.

Чиновники столкнулись с потоком жалоб от владельцев заведений. По словам местного чиновника Ли Ен Бэ, поначалу некоторые кафе стали подавать вместо собачьего мяса свинину, однако, столкнувшись с падением продаж, отказались от этой идеи. По его словам, чтобы не испугать иностранцев, рекламу еды из собачатины заменили на указатели нейтральных блюд вроде козьего супа.

Ежегодно жители Южной Кореи съедают до миллиона собак. Блюда из этого мяса считаются деликатесом. По мнению корейцев, они благотворно влияют на здоровье.

Тем не менее, зоозащитники уже неоднократно запускали онлайн-петиции с призывом запретить есть собак, а также проводили протестные акции в Сеуле.

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