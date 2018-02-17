В Нигерии три террориста-смертника напали на рынок, есть погибшие и пострадавшие

Не менее 15 человек погибли, еще 18 пострадали при нападении троих террористов-смертников на рынок на северо-востоке Нигерии в пятницу вечером, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание PM News.

По данным издания, нападение произошло в городе Кондюга в штате Борно. Свидетель сообщил, что инцидент произошел около 19.00 по местному времени.

Представитель агентства по чрезвычайным ситуациям страны заявил, что пострадавших доставили в больницы, пишет издание.

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