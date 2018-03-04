В Колумбии двое полицейских погибли при нападении повстанцев

Двое полицейских погибли в субботу в результате нападения повстанцев из Армии национального освобождения (АНО) Колумбии на патруль в департаменте Каука, передает РИА Новости.



"Полиция Колумбии в трауре после трусливой акции на дороге Кальдоно-Сиберия в департаменте Каука, где были убиты двое наших патрульных Хорхе Андрес Кинтеро и Джоан Себастьян Родригес Барбоса", - написал в своем микроблоге в Twitter генеральный директор колумбийской полиции Хорхе Ньето.

По предварительным данным, повстанцы заложили взрывное устройство на пути следования патруля. После этого выскочившие из машины полицейские были расстреляны, а их автомобиль сожжен, отмечет издание Tiempo.

АНО, начавшая вооруженную борьбу с властями в 1964 году, состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). В феврале 2017 года группировка начала переговоры с правительством Колумбии о мире, но они были приостановлены.

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