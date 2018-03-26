В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,0

26 марта 2018 14:46 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в понедельник в восточной части Папуа-Новой Гвинеи, сообщает РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 9:51 по всемирному времени понедельника. Эпицентр располагался в 151 километре к востоку от города Кимбе. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

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