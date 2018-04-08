Рассел Кроу заработал почти $3 млн, продав свои вещи на аукционе

8 апреля 2018 12:04 (UTC+04:00)

Актер Рассел Кроу заработал почти $3 млн, распродав на аукционе свои личные вещи и реквизит фильмов, в которых он снимался. Об этом сообщил официальный представитель австралийского филиала торгового дома Sotheby's, подводя итоги проведенных в Сиднее торгов, передает ТАСС.

"Было продано свыше 85% 226 лотов на общую сумму 3 млн 719 тыс. 963 (австралийских) доллара (около $2,9 млн)", - объявил представитель Sotheby's Australia.

Во время аукциона в зал, где он проводился, зашел сам актер, выступив с кратким приветствием потенциальным покупателям. Аукцион по его предложению был назван "Искусством развода" - в конце прошлого года Кроу окончательно оформил развод с австралийской актрисой Даниэль Спенсер, с которой расстался шесть лет назад и которой оставил очень крупную сумму.

Среди предметов, вызвавших наибольший интерес у покупателей и в итоге проданных за суммы, значительно превысившие стартовые - скрипка капитана Джека Обри из фильма "Хозяин морей: На краю Земли" (Master and Commander: The Far Side of the World) - $135 тыс., алюминиевый меч Максимуса и бутафорская колесница из фильма "Гладиатор" (Gladiator) - соответственно $85,4 тыс. и $79,3 тыс., деревянный меч, которым Кроу учился фехтовать на съемках "Гладиатора" - $24,4 тыс.

Сам актер назвал хорошим подарком в день его рождения итоги прошедшего аукциона. "Неплохая выручка за пять часов работы", - написал он в Twitter.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Бельгии продали один из крупнейших в мире алмазов за $40 млн
В мире 13 марта 19:47
Заявление Джобса о приёме на работу выставят на торгах в США
США 24 февраля 06:42
Имущество двух ликвидированных в Азербайджане банков выставлено на аукцион
Бизнес 11 января 11:38
Бриллиант "Розовое обещание" продан на аукционе Christie's в Гонконге за $32 млн
В мире 28 ноября 2017 16:28
Гоночный болид Шумахера продали на торгах в Нью-Йорке за $7,5 миллиона
В мире 17 ноября 2017 07:22
В США продали самую дорогую картину в мире
США 16 ноября 2017 05:37
В Лондоне ушло с молотка первое издание книги о Гарри Поттере
Другие страны 16 ноября 2017 03:50
Имущество двух ликвидированных в Азербайджане банков выставлено на аукцион
Бизнес 13 ноября 2017 20:10
Спрос на облигации минфина Азербайджана превысил предложение в 2,6 раза
Бизнес 24 октября 2017 18:41
Инвесторы приобрели облигации минфина Азербайджана на 15 млн манатов
Бизнес 19 сентября 2017 19:27
Инвесторы приобрели облигации минфина Азербайджана на 5 млн манатов
Бизнес 29 августа 2017 18:50
Минэкономики Туркменистана объявил аукцион по продаже ряда гособъектов
Тендеры 14 июля 2017 13:39
Первый аукцион Азербайджанского фонда страхования вкладов признан несостоявшимся
Бизнес 12 июля 2017 10:48
Определилась дата первого аукциона по продаже имущества ликвидированных в Азербайджане банков
Бизнес 9 июля 2017 08:13
Определилась дата первого аукциона по продаже имущества ликвидированных в Азербайджане банков
Бизнес 3 июля 2017 16:29
Фонд страхования вкладов Азербайджана выставил на аукцион автомобили-инкассаторы Atrabank
Бизнес 19 июня 2017 09:56
Баку - за день до премьеры: Том Круз против дочери фараона (ФОТО)
Интересное 8 июня 2017 16:40
Самолет Элвиса Пресли продали на аукционе
Другие страны 28 мая 2017 10:12