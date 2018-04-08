Полиция разрешила установить телевизор в камере экс-главы Бразилии

8 апреля 2018 20:50 (UTC+04:00)

Федеральная полиция Бразилии разрешила установить телевизор в камере, в которой в субботу начал отбывать наказание экс-президент страны Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета Folha de S.Paulo, передает ТАСС.

По информации издания, это означает, что бывший глава государства уже в воскресенье вечером сможет посмотреть футбольный матч между командами "Коринтианс" и "Палмейрас", которые встретятся в рамках чемпионата за кубок Сан-Паулу. Лула да Силва уже много лет является преданным болельщиком "Коринтианс".

Ранее газета сообщала, что в камере экс-президента не будет ни холодильника, ни телевизора. Однако, по информации газеты, после консультаций с судьей Сержиу Моро это решение было пересмотрено.

Лула да Силва в первое время будет отбывать наказание в помещении, расположенном на четвертом этаже здания Федеральной полиции в городе Куритиба на юге страны. Ранее оно использовалось для отдыха самих представителей правоохранительных органов, а совсем недавно было отремонтировано.

В подготовленной для экс-президента камере имеется душ, туалет, кровать и стол. Ее площадь составляет 15 кв. метров. В камере также есть окно, не оснащенное решетками и выходящее во внутренний двор.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
По меньшей мере девять человек пострадали в беспорядках из-за ареста экс-президента Бразилии
Другие страны 09:59
Экс-президента Бразилии доставили к месту заключения
Другие страны 07:27
Экс-президент Бразилии сдался властям
Другие страны 02:33
Сторонники Лулы да Силвы не позволяют ему покинуть здание профсоюза, чтобы сдаться полиции
Другие страны 01:31
В Бразилии во время крупной спецоперации задержали более 80 преступников
Другие страны 7 апреля 23:36
Высший суд Бразилии отклонил новую апелляцию экс-президента, сообщили СМИ
Другие страны 7 апреля 00:08
В Бразилии Facebook оштрафовали на $33 млн за отказ сотрудничать по делу о коррупции
Другие страны 6 апреля 06:03
Суд в Бразилии выдал ордер на арест экс-президента страны Лулы да Силвы
Другие страны 6 апреля 01:51
LATAM анонсировал рейсы из Израиля в Бразилию
Израиль 5 апреля 12:05
В Бразилии обстреляли кортеж экс-президента Лулы да Силвы
Другие страны 28 марта 04:27
Бразильский суд отклонил апелляцию защиты экс-президента на приговор - СМИ
Другие страны 27 марта 03:24
В Бразилии четверть населения осталась без электричества
Другие страны 22 марта 04:33
В Рио-де-Жанейро два человека погибли при захвате банка
Другие страны 3 марта 05:36
Бразилия назвала приоритетные для сотрудничества с Азербайджаном сферы
Бизнес 2 марта 19:55
В Бразилии одобрили передачу армии контроля над безопасностью в Рио-де-Жанейро
Другие страны 21 февраля 08:13
110 человек в костюмах клоунов задержаны в Рио-де-Жанейро по подозрению в грабеже
Другие страны 13 февраля 22:10
В Бразилии постановили вернуть осужденному экс-президенту паспорт
Другие страны 3 февраля 08:35
В Бразилии в ДТП с автобусом погибли минимум семь человек
Другие страны 29 января 01:58