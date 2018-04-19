Правящая партия КНДР созывает пленум в связи с "важным историческим периодом"

19 апреля 2018 09:20 (UTC+04:00)

КНДР проведет 20 апреля пленарную сессию ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), посвященную вопросам политики. Об этом сообщает в четверг агентство ЦТАК, передает ТАСС.

"Политбюро ЦК партии решило созвать 20-го апреля 3-й пленум ЦК ТПК 7-го созыва для обсуждения и решения политических вопросов нового этапа в соответствии с требованием важного исторического периода развития революции", - говорится в сообщении правительственного агентства.

В ходе заседания планируется "обсудить и принять решения по политическим вопросам в соответствии с требованиями новой эпохи развития корейской революции", отмечается в сообщении. ЦТАК не приводит других подробностей, однако время проведения сессии говорит о том, что на ней могут быть затронуты проблемы межкорейских отношений. На 27 апреля запланирован первый за десятилетие саммит с участием лидеров Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына.

Не исключено также, что члены ЦК ТПК могут принять решения, связанные с развитием ракетно-ядерной программы КНДР. Этот вопрос станет главным в ходе предстоящих переговоров глав двух государств. Политика Ким Чен Ына, направленная на параллельное развитие ядерной программы и экономики страны, была принята на пленарной сессии ТПК в марте 2013 года.

По мнению старшего научного сотрудника южнокорейского Института Седжона Чон Сон Чана, "высока вероятность того, что в пятницу члены ЦК пересмотрят эту политику и объявят о стремлении КНДР к денуклеаризации, а также к улучшению связей и мирному сосуществованию с Южной Кореей, США и Японией".

Делегация Республики Корея 5 марта встретилась с лидером КНДР в Пхеньяне. В ходе переговоров была достигнута договоренность о проведении встречи лидеров двух стран. КНДР также выразила тогда готовность провести аналогичное мероприятие с президентом США.

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