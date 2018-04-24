Южная Корея и КНДР практически завершили подготовку к встрече лидеров двух стран

Республика Корея и КНДР практически завершили приготовления к саммиту лидеров двух стран, который пройдет 27 апреля на южной стороне пограничного пункта Пханмунджом, передает ТАСС со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

По словам ее представителя, стороны согласовали мельчайшие детали и в среду проведут финальную репетицию церемонии встречи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына.

По данным агентства Yonhap, службы протокола лидеров двух стран расписали порядок действий 27 апреля буквально по секундам. Для каждого действия, включая первое рукопожатие лидеров, установлено точное время, а для всех передвижений - определенный маршрут.

Ввиду предстоящей вскоре встречи лидеров стороны, скорее всего, не будут проводить телефонный разговор посредством открытой на прошлой неделе между ними телефонной линии, отмечает источник Yonhap. "Этот жест в первую очередь символический, и мы склоняемся к мнению, что он не особо нужен перед скорой личной встречей глав двух Корей", - цитирует его слова агентство.

Делегация Южной Кореи 5 марта встретилась с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Стороны договорились провести встречу глав двух стран. В ходе стартовавшего после этого диалога была установлена дата межкорейского саммита - 27 апреля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.